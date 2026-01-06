ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп към републиканците: Ако не спечелим междинните избори, ме чака импийчмънт

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че републиканците трябва да спечелят междинните избори или в противен случай демократите ще го свалят с импийчмънт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Трябва да спечелите междинните избори, защото ако не го направите, просто ще се случи това, че те ще намерят причина да ме подложат на импийчмънт", каза Тръмп на съвещание с конгресмени републиканци и добави: "Ще ме свалят с импийчмънт".

Политиката на Тръмп ще бъде във фокуса на междинните избори в САЩ през ноември, когато ще бъдат попълнени всички места в Камарата на представителите и една трета от местата в Сената, посочва Ройтерс.

