Снегът и студът затвориха училища в цяла Европа, отмениха полети и спряха влакове

Айфеловата кула на фона на зимните студове и снегове Снимка: Ройтерс

Снегът и ниските температури спряха железопътния и въздушния транспорт, доведоха до сериозни задръствания по магистралите и затвориха училища в цяла Европа, докато в Югоизточна България температурите бяха необичайно високи - до 19 градуса, предаде ДПА, цитирана от БТА.  

Железопътните услуги в Нидерландия бяха почти напълно спрени днес сутринта, а стотици полети на летище Схипхол в Амстердам бяха отменени.

Изглед към заснежената Люксембургска градина в Париж Снимка: Ройтерс
Във Франция училищните автобуси спряха да се движат, а железопътните услуги бяха спрени в някои региони. Полети бяха отменени в Париж и Нант. Съобщава се, че задръстванията в района на Париж са достигнали обща дължина от 1000 километра вчера следобед, като днес ситуацията леко се е подобрила. Регистрирани са пет смъртни случая на пътя.

Стотици училища останаха затворени в Шотландия. Метеорологичната служба прогнозира обилни снеговалежи в южната част на страната до края на седмицата.

Заснежена пътека в парк Снимка: Ройтерс
Днес температурите паднаха до минус 40 градуса в Северна Швеция, докато датските власти призоваха хората в северната част на страната да си останат вкъщи поради очакваната утре снежна буря. 

В Швейцария, в община Бревин в кантона Ньошател, традиционно най-студеното селище в страната, на надморска височина над 1000 метра, беше отчетена температура от минус 30,3 градуса в началото на седмицата. В Алпите в района на Санкт Гален бяха отчетени минус 37,1 градуса.

Чешката метеорологична агенция прогнозира, че температурите ще останат под нулата в цялата страна през следващите дни, като днес, близо до границата с Германия, бяха регистрирани минус 25 градуса. В Прага десетки хиляди домакинства останаха без отопление или топла вода, след като магистрален топлоровод се повреди.

Температурите паднаха до минус 20 градуса и в Полша.

В Мадрид и по-високите части на Майорка, където много домове са слабо подготвени за справяне със зимни студове, бяха отчетени температури под точката на замръзване. Метеорологичната служба прогнозира температури до минус 10 градуса.

Пътен знак за предупреждение за заледяване е поставен близо до Бъкстън Снимка: Ройтерс
