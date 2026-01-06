Снегът и студът затвориха училища в цяла Европа, отмениха полети и спряха влакове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Снегът и ниските температури спряха железопътния и въздушния транспорт, доведоха до сериозни задръствания по магистралите и затвориха училища в цяла Европа, докато в Югоизточна България температурите бяха необичайно високи - до 19 градуса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Железопътните услуги в Нидерландия бяха почти напълно спрени днес сутринта, а стотици полети на летище Схипхол в Амстердам бяха отменени. Изглед към заснежената Люксембургска градина в Париж Снимка: Ройтерс

Във Франция училищните автобуси спряха да се движат, а железопътните услуги бяха спрени в някои региони. Полети бяха отменени в Париж и Нант. Съобщава се, че задръстванията в района на Париж са достигнали обща дължина от 1000 километра вчера следобед, като днес ситуацията леко се е подобрила. Регистрирани са пет смъртни случая на пътя.

Стотици училища останаха затворени в Шотландия. Метеорологичната служба прогнозира обилни снеговалежи в южната част на страната до края на седмицата. Заснежена пътека в парк Снимка: Ройтерс

Днес температурите паднаха до минус 40 градуса в Северна Швеция, докато датските власти призоваха хората в северната част на страната да си останат вкъщи поради очакваната утре снежна буря.

В Швейцария, в община Бревин в кантона Ньошател, традиционно най-студеното селище в страната, на надморска височина над 1000 метра, беше отчетена температура от минус 30,3 градуса в началото на седмицата. В Алпите в района на Санкт Гален бяха отчетени минус 37,1 градуса.

Чешката метеорологична агенция прогнозира, че температурите ще останат под нулата в цялата страна през следващите дни, като днес, близо до границата с Германия, бяха регистрирани минус 25 градуса. В Прага десетки хиляди домакинства останаха без отопление или топла вода, след като магистрален топлоровод се повреди.

Температурите паднаха до минус 20 градуса и в Полша.