Стрелба отекна близо до президентския дворец във временната йеменска столица Аден

Стрелба отекна в близост до президентския дворец "Ал Машик" във временната йеменска столица Аден, съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс и БТА.

Източници от силите за сигурност съобщават, че е била активирана противоракетна отбрана срещу неидентифицирани дронове във въздушното пространство над двореца.

Аден, заедно с районите в близост до пристанищния град, в момента се контролира от сепаратисткия Южен преходен съвет (ЮПС), който е подкрепян от Обединените арабски емирства. Лидерът на ЮПС е пребивавал в двореца, но настоящото му местонахождение е неизвестно.

Тези събития идват на фона на усилията за прекратяване на конфликта между подкрепяните от ОАЕ сепаратисти и подкрепяното от Саудитска Арабия международно признато правителство на Йемен, който избухна миналия месец.

Сблъсъците предизвикаха влошаване на отношенията между ОАЕ и Саудитска Арабия, разрушавайки коалиция, първоначално създадена за борба с подкрепяните от Иран терористични милиции хуси, които все още са доминиращата военна сила в Йемен.

Хусите превзеха йеменската столица Сана през 2014 г., а страните от Персийския залив се намесиха на следващата година в подкрепа на международно признатото правителство, разделяйки Йемен на паралелни зони на контрол.

От 2015 г. Аден е основният център на властта извън контролираните от хусите райони, но членовете на международно признатото правителство напуснаха града и се преместиха в Саудитска Арабия в началото на миналия месец, когато подкрепеният от ОАЕ Южен преходен съвет пое контрола.

Правителствените сили, подкрепени от саудитски въздушни удари в петък и събота, си върнаха контрола над стратегически важните провинции Хадрамаут и Махра в източната част на Йемен.