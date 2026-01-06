ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВнР: Метеорологичната обстановка в Албания е усложнена

От Министерството на външните работи (МВнР) предупреждават българските граждани, че вследствие на обилни и интензивни валежи от дъжд в Албания е налице усложнена метеорологична обстановка. Най-засегнати са северните райони на страната и районът на Дуръс, информира ведомството на сайта си. Регистрирани са свлачища, срутвания и наводнени пътни участъци, като по редица пътища е затруднено или временно преустановено движението. Работи се по възстановяване на проходимостта.

Според прогнозите през следващите дни се очаква запазване на нестабилна атмосферна обстановка с валежи, силен вятър и повишен риск от локални наводнения, свлачища и снеговалежи в планинските райони. МВнР препоръчва на българските граждани, пътуващи или пребиваващи в Албания, да се информират предварително за актуалната обстановка, като следят съобщенията на местните власти и официалните прогнози на националната метеорологична служба MeteoAlb. 

Шофьорите да бъдат особено внимателни – възможни са хлъзгави пътни участъци, поднасяния и заледявания във високите части, посочват още от МВнР. При пътуване в планински райони автомобилите да бъдат оборудвани за зимни условия (вериги за сняг) и да се шофира с намалена скорост. На морските пристанища и летищата да се следят оперативните бюлетини за евентуални промени в разписанията, добавят от министерството.

При нужда българските граждани могат да се свържат с българското посолство в Тирана във и извън работно време на телефони +355 4 22 33 155/ +355 4 22 32 906, e-mail: [email protected]

