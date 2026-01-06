ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Мицотакис ме увери, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни

Желязков и Мицотакис Снимка: Министерски съвет

Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България.

Министър-председателят Желязков подчерта, че темата е от значение не само на двустранно ниво, но също така касае нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, на общия пазар и свободното движение на хора и стоки. Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но в същото време е и в интерес и на гръцката индустрия, на гръцките фермери, изтъкна Желязков и припомни също, че България и Гърция са част от шенгенското пространство. Говорим за принципи, които са наднационални, добави Желязков. Премиерът беше категоричен, че позицията на българските превозвачи е справедлива и правителството работи в нейна защита.

Желязков и Мицотакис Снимка: Министерски съвет

