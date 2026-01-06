Засякоха американски шпионски самолет да кръжи край Мексико

Американски разузнавателен самолет на Военноморските сили на САЩ е бил засечен да извършва кръгови полети край тихоокеанското крайбрежие на Мексико в понеделник — само часове след като президентът Доналд Тръмп заплаши с възможна военна намеса заради дейността на наркокартелите, съобщава „Ал Джазира".

По данни от системи за проследяване на полети самолет P-8 Poseidon е кръжал в района на Тихуана в понеделник сутринта — нов сигнал за нарастващо напрежение между Вашингтон и Мексико Сити.

Ден по-рано, на борда на Air Force One, Тръмп заяви, че Мексико трябва „да се стегне" и намекна, че САЩ може да се намесят военно, ако страната не овладее наркотрафика. Изявлението му последва събитията от уикенда, когато американски сили задържаха венецуелския президент Николас Мадуро при изненадваща операция.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум реагира незабавно, като отхвърли категорично всякаква възможност за чуждестранна военна намеса. „Не приемаме интервенция от която и да е чужда държава", заяви тя, подчертавайки, че Мексико залага на „сътрудничество и координация без подчинение".

Разузнавателният полет идва дни след операцията във Венецуела, която Тръмп определи като прилагане на своята „доктрина Донроу". След нея той намекна, че подобни действия срещу Мексико също са възможни, заявявайки, че наркотиците „се изливат" през границата и „ще трябва да се направи нещо".

От встъпването си в длъжност Тръмп значително е увеличил въздушното разузнаване срещу мексиканските картели, като САЩ използват самолети P-8 Poseidon, U-2 и RC-135 Rivet Joint – платформи, традиционно насочени срещу държави като Русия и Китай. Те вече изпълняват мисии по събиране на разузнавателна информация по югозападната граница и в международни води край мексиканското крайбрежие, пише bTV.

Мексико признава, че е наясно с тези полети в международното въздушно пространство, докато напрежението расте. Вашингтон обяви няколко мексикански картела за чуждестранни терористични организации и заплаши с мита върху мексикански стоки, ако страната не засили борбата с наркотрафика и нелегалната миграция.

От своя страна Шейнбаум контрира, че насилието в Мексико се подхранва и от незаконния поток на оръжия от САЩ и от потреблението на наркотици северно от границата.