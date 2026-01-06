ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Мерц лансира идеята за германско военно участие за гарантиране на мира в Украйна

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц лансира идеята за германско военно участие в осигуряването на потенциално прекратяване на огъня в Украйна по време на среща на съюзниците на Киев в Париж, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Това може да включва, например, регистриране на сили за Украйна на съседна територия на НАТО след спиране на огъня", заяви Мерц след срещата.

"Естеството и обхватът на германския принос трябва и ще бъдат определени от федералното правителство и германския Бундестаг, веднага щом посочените условия бъдат изяснени“, каза канцлерът.

"Искам да кажа от свое име и от името на федералното правителство: принципно не изключваме нищо", добави той.

Това може да означава, че дори разполагането на войници от Бундесвера в самата Украйна не е изключено, посочва ДПА.

От месеци съюзниците обсъждат как да осигурят възможно спиране на огъня и да защитят Украйна от нови атаки от Русия. Франция и Великобритания са движещите сили зад тези усилия.

Германия, от друга страна, зае позицията, че въпросът ще възникне едва след като бъдат изяснени условията за прекратяване на огъня.  

Сега Мерц променя курса. Той заяви, че Германия е принципно готова да участва военно, но все още не е ясно колко германски войници ще бъдат ангажирани и какви задачи ще поемат.

