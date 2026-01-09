ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Франция спря ядрена централа край Ламанша заради силна буря

Ядрена централа СНИМКА: Pixabay

Френското държавно енергийно дружество Е Де Еф (EDF) съобщи днес, че е спрямо атомната централа във Фламанвил, на брега на Ламанша, заради силна буря, предадоха ДПА и Франс прес.

Атомната централа е била изключена през нощта и служителите, чиято дейност не е е от първостепенно значение, са инструктирани да работят от вкъщи, посочи Е Де Еф.

Ветровете, съпътстващи бурята "Горети", достигнаха скорост до 213 км в час през нощта по протежението на Ламанша. Имаше съобщения за съборени дървета, отнесени покриви и тежки нарушения на транспорта. Засега няма данни за жертви и пострадали, съобщава БТА.

