Мерц, Макрон и Стармър: Недопустимо е Русия да атакува Украйна с "Орешник"

Изстрелването на ракета от последно поколение "Орешник" от Русия срещу Украйна през изминалата нощ представлява "ескалация" и е "недопустимо", обявиха днес лидерите на Германия, Великобритания и Франция по време на телефонен разговор помежду им, предаде Франс прес.

"Непрекъснатите атаки на Русия, включително използването на балистична ракета със среден обсег "Орешник" в западната част на Украйна, представляват ескалация и са недопустими, постигнаха съгласие Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Киър Стармър по време на разговора, посочи говорителка на "Даунинг Стрийт" 10, цитира БТА.

Руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" близо до границата на ЕС и НАТО е "сериозна опасност" за европейската сигурност и "тест" за Запада, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс и Франс прес.