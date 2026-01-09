ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврейски заселници подпалиха класна стая на Западния бряг

Конфликтите в района продължават. СНИМКА: АРХИВ

Еврейски заселници са подпалили класна стая в училище в село Джалуд, южно от Наблус, съобщиха палестински медии, цитирани от ДПА.

По данни на местни жители огънят е бил потушен навреме и няма пострадали, тъй като нападението е било извършено извън учебните часове.

Официалната палестинска новинарска агенция УАФА съобщи, че палежът е станал в ранните часове днес и е причинил сериозни материални щети. Израелската армия потвърди инцидента, като уточни, че на място са били изпратени военнослужещи, като засега няма заподозрени.

Израелски медии също отразиха случая и посочиха, че върху фасадата на училището е било изписано "Отмъщение". Освен това се съобщава, че в друго палестинско село са били подпалени няколко автомобила и има щети върху имущество.

Нападенията срещу палестинци от страна на еврейски заселници на окупирания Западен бряг са се увеличили след атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 година. По данни на ООН през миналата година са регистрирани близо 1700 подобни случая на 270 различни места, включително нападения срещу палестински земи по време на маслиновата реколта.

