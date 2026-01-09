Застреляха криминален репортер в ресторант в Мексико

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Криминален репортер от мексиканския щат Веракрус, разположен на брега на Мексиканския залив, е убит вчера вечерта в град Поса Рика, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Щатската комисия за защита и подкрепа на журналистите заяви, че осъжда убийството, и призова за щателно разследване.

Комисията съобщи само първото име на жертвата в съответствие с щатската политика, но местни медии тиражираха информация, че става дума за Карлос Кастро, директор на онлайн медията "Кодиго Норте Веракрус", който е писал и за други регионални медии.

Друг местен репортер, който е бил на мястото и пожела анонимност, заяви, че Кастро е бил застрелян в ресторант в града. На местопрестъплението са пристигнали щатската и местната полиция, както и Националната гвардия.

Репортерът каза, че Кастро наскоро се е върнал в града, след като е прекарал няколко месеца извън мексиканския щат поради заплахи, и че е получил закрила от щатската комисия. През 2024 г. той се бил преместил от съображения за сигурност в щата Гуанахато.

Кастро е първият за тази година убит журналист в Мексико.

Това е една от най-опасните за представителите на професията страни в региона. Според американската Комисия за защита на журналистите за миналата година в Мексико са убити шестима журналисти и медийни сътрдуници.