Реките в Северна Македония продължават да преливат

Дъждовете в последните дни в Северна Македония, вследствие на които значително се повиши нивото на реките в страната, продължават да предизвикват проблеми.

Според информация на Центъра за управление при кризи в района на Кочани продължава повишаването на нивото на реките и отводнителните канали, като река Кочанска е преляла край село Горни Подлог, а река Оризарска край село Гърдовци. Ситуацията в градската зона на Битоля е нормализирана, но край с. Стръчин са регистрирани наноси от чакъл и почва, в село Кравари са наводнени между 10 и 20 хектара земеделски площи, като проблемът е причинен от запушване на отводнителни канали. В селата Жабени и Породин са наводнени земеделски площи от около 70 до 80 хектара, а река Елешка е преляла, наводнявайки около 100 хектара земеделска земя.

В резултат на обилните валежи в община Ресен също има наводнени земеделски земи, дворове, къщи, помощни сгради и складове, а поради преливането на река Голема движението на няколко места е отклонено по обходни маршрути. В община Крушево е регистрирано повишаване на нивото на водата и локално преливане на река Църна, край село Бучин. Заради повреден мост на река Боишка пътят за село Мренога, Крушевско, е затворен за движение. Наводнения има и в района на община Прилеп, евакуираните жители на една от улиците в Кичево, заради наводнени жилищни сгради вече са 120.

Пътят към района на с. Банице е разчистен от свлачището, което го беше прекъснало, но от съображения за безопасност движението по него все още не е разрешено, съобщават от Центъра за управление при кризи.

Според метеоролозите с идването на по-студена въздушна маса от север, през нощта валежите в страната ще преминат в сняг. По-обилни снеговалежи се очакват в западните части на Северна Македония, където снежната покривка в планините ще се увеличи с около 20 сантиметра. Локални снеговалежи ще има и в неделя, когато ще духа силен северен вятър, който ще продължи и в понеделник. От началото на следващата седмица сутрешните температури на места ще паднат под минус 10 градуса.