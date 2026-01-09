Румъния ще модернизира 15 км път в Украйна

Румъния ще модернизира приблизително 15 километра път в Украйна като част от договора за Лот 3 от скоростния път Сучава-Сирет, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура.

Става дума за стратегически проект и договорите ще бъдат финансирани чрез програмата за действия в областта на европейската сигурност на Европейския съюз (Security Action for Europe/SAFE).

„Проектът е с двойна роля – гражданска и военна. Говорим не само за възможностите за придвижване на въоръжени сили, но и за възможностите за производство на военна техника. А ние, Румъния, сме на границата с Украйна, тоест на границата с конфликт между държава в Европа и голяма световна сила. Така че имаме пълен интерес да развиваме този тип инфраструктура", заяви говорителят на компанията Алин Шербанеску, цитиран от Диджи24 и БТА.