Израел нанесе нови удари срещу "Хизбула" в Ливан

Израелската армия съобщи днес, че е нанесла удари срещу "Хизбула" в "няколко зони" в Ливан, ден след като Бейрут обяви разоръжаването на проиранското ислямистко движение в южната част на страната, което Израел оцени като "все още недостатъчно", предаде Франс прес.

Ударите са били насочени срещу "складове за оръжие и обект за производство на оръжие, използвани за възстановяване и военно укрепване на терористичната организация "Хизбула", заяви израелската армия, без да уточни местоположението им.

"Няколко ракетни площадки и ракетни установки, както и военни съоръжения" също са били поразени, се посочва в изявлението и се добавя, че тези обекти са били "използвани от "Хизбула" за провеждане на атаки" срещу израелска територия.

Такива дейности "представляват нарушение на споразуменията между Израел и Ливан", посочиха от израелската армия.

Ливанската национална новинарска агенция ННА съобщи за удари в южната част на страната в райони, отдалечени от границата, както и в долината Бекаа, където "Хизбула" има силно присъствие. Агенцията не съобщи за жертви днес, но според официалните ливански медии вчера един човек е бил убит при въздушен удар близо до град Сайда. Израелската армия твърди, че е атакувала член на "Хизбула".

Френският президент Еманюел Макрон приветства днес "окуражителните съобщения на ливанските власти", които ден по-рано увериха, че са приключили с разоръжаването на проиранската групировка "Хизбула" в южната част на страната, и призова да се продължи "решително" този процес.

"Втората фаза на плана ще бъде решаваща стъпка. Споразумението за прекратяване на бойните действия трябва да бъде стриктно спазвано от всички страни", заяви френският президент в "Екс".

"Суверенитетът на Ливан трябва да бъде напълно възстановен", добави той, като обяви, че "скоро в Париж ще се проведе международна конференция", за да се дадат на Ливан и неговите въоръжени сили "конкретни средства за гарантиране на този суверенитет".