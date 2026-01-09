Американци вече са на борда на поредния санкциониран танкер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските въоръжени сили се качиха на борда на още един петролен танкер в Карибско море, съобщи американската армия, цитирана от Асошиейтед прес.

Рано сутринта акцията беше извършена от корпуса на морската пехота и военноморските сили на САЩ, каза Южното командване на САЩ.

"Няма безопасно убежище за престъпници", заяви командването в изявлението си за задържането на кораба "Олина", цитирано от БТА.

Представителите на военноморските сили все още не са информирали дали бреговата охрана е участвала в операцията за поемане на контрол над кораба, както е било при предишните задържания.

"Олина" е петият танкер, задържан от силите на САЩ по време на кампанията на администрацията на президента Доналд Тръмп да контролира разпределението на венецуелски петрол в света след свалянето на президента Николас Мадуро в събота.