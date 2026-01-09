ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22060379 www.24chasa.bg

Задържаха един от собствениците на бара в Кран Монтана, където загинаха 40 души

13944
Жак и Джесика Морети СНИМКА: Ройтерс

Един от собствениците бара в швейцарския курорт Кран Монтана, където 40 души загинаха при пожар в новогодишната нощ, е задържан. Източници са разказали пред швейцарските медии, че при обвинения в набор на секс работници Жак Морети, има потенциален риск да се укрие, съобщи Би Би Си. 

При пожара в бар Le Constellation в Кран Монтана загинаха 40 души, а други 116 бяха ранени.

Според прокурорите по случая причината за пожара е, че хора, празнуващи Нова година, са вдигнали бутилки шампанско с прикрепен към тях бенгалски огън. Така неволно са подпалили звукоизолираща пяна на тавана на бара в сутерена.

Наскоро излезе и информация, че барът в ски курорта не е проверяван за безопасност от 2019 г. 

Собственици са Жак Морети и съпругата му Джесика. Те са били обект на криминално разследване от швейцарските прокурори. И двамата са заподозрени в убийство по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и палеж по непредпазливост.

Жак и Джесика Морети СНИМКА: Ройтерс
Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс
Жак и Джесика Морети СНИМКА: Ройтерс
Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс
Жак и Джесика Морети СНИМКА: Ройтерс
Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново