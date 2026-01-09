Полски фермери протестират срещу договора между ЕС и Меркосур

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над хиляда полски земеделски производители протестираха днес по улиците на Варшава срещу търговското споразумение между ЕС и Меркосур, точно след като мнозинството от 27-те страни членки на ЕС даде зелена светлина за неговото приемане, предаде Франс прес.

Развявайки знамена и облечени с жълти жилетки, те протестираха пред парламента и офисите на премиера Доналд Туск, за да осъдят за пореден път този договор с южноамериканските страни, който, според тях, ще доведе до нелоялна конкуренция.

„ Това ще унищожи селското стопанство на Полша", която подобно на Франция, Ирландия, Австрия и Унгария гласува против споразумението с Меркосур, коментира пред АФП Януш Самполски, един от демонстрантите, дошъл от околностите на Гданск, на брега на Балтийско море, на около 340 километра от столицата.

Протестиращите също така предупредиха за рисковете за продоволствената сигурност, която според тях ще бъде повлияна от вноса на тези селскостопански стоки, съобщи БТА.

„Ще получаваме храни, произведени с пестициди, които са забранени в ЕС", заяви по този повод Пшемислав Зброински, също от региона на Гданск.

„Някои от тези вещества са забранени от близо 30 години", подчерта той.