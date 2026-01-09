Сърбия договори първите доставки на суров петрол за 2026 г.

Националната петролна компания на Сърбия НИС договори вноса на първите количества суров петрол чрез Адриатическия петролопровод ЯНАФ за нуждите на рафинерията в Панчево, което ще даде възможност за възобновяване на производството в нефтената рафинерия, съобщиха от компанията.

Първите количества суров петрол се очакват да пристигнат в рафинерия следващата седмица, а компанията планира внос на допълнителни количества, се казва в съобщението, публикувано на сайта на НИС.

В съответствие с динамиката на доставките, НИС обяви, че планира да започне и пускови дейности на съоръжението в Панчево.

Нефтената рафинерия в северния сръбски град Панчево, която е единствена в страната, обяви, че спира производствените си мощности в началото на декември миналата година поради недостиг на суров петрол за преработка, произтичащ от санкциите, наложени на НИС от министерството на финансите на САЩ.

Специален лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ на 31 декември 2025 г., позволява на НИС да възобнови оперативната си дейност от 23 януари тази година, включително рестартиране на преработката, вноса на суров петрол и извършването на трансакции, необходими за сигурността на доставките и техническата поддръжка.

OFAK преди това издаде лиценз на НИС Сърбия, с който удължи крайния срок за преговори за продажбата на руския дял до 24 март 2026 г, докато предишният лиценз имаше краен срок за промяна на структурата на собствеността до 13 февруари.

Заради войната в Украйна НИС бе поставена на 10 януари 2025 г. под санкции от САЩ, които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти. Тогава Вашингтон постави условие за пълно оттегляне на руския капитал в сръбската компания.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром".

В края на ноември руската страна даде съгласие да продаде своя дял. Засега е известно, че унгарската петролна компания МОЛ е проявила интерес да купи част от руското участие в сръбската компания, а нейни представители посетиха Сърбия преди дни.