Румънският външен министър осъди атаката с ракета "Орешник" в Украйна

Румъния осъжда твърдо "неотдавнашните подли атаки на Русия срещу Украйна, включително ударите в Киев и в района на Лвов, които причиниха жертви сред цивилното население, разрушения в жилищни зони и щети на ключова инфраструктура", се посочва в съобщение на румънския министър на външните работи Оана Цою, публикувано в мрежата Екс, предаде телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Думите на Цою се отнасят до руската атака срещу Украйна през изминалата нощ, която повреди 20 жилищни сгради и посолството на Катар в Киев, както съобщи украинският президент Володимир Зеленски, отбелязва телевизията. Най-малко четирима души бяха убити, а 19 бяха ранени при нападението.

По време на атаките през нощта Русия използва и свръхзвукова балистична ракета "Орешник", с която беше нанесен удар в района на Лвов в западната част на Украйна.

"Преднамереното атакуване на цивилни представлява тежко нарушение на международното хуманитарно право и показва продължаващото пренебрежение на Русия към мира, сигурността и човешкия живот", посочва в публикацията си Оана Цою.

"Използването на балистични ракети (...) в непосредствена близост до границите на ЕС и НАТО увеличава още повече рисковете за сигурността за целия европейски континент и представлява сериозна заплаха за регионалната и международната стабилност", отбелязва още румънският външен министър.

Тя също така изрази солидарност с украинския народ и поднесе съболезнования на семействата на жертвите. "Подчертаваме нашата твърда подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници", пише още Цою в съобщението си.

"Румъния изисква силни и координирани международни отговори, увеличен натиск върху Руската федерация и пълно поемане на отговорност за военните престъпления (...) Тези нови атаки, в контраст с решителните усилия на САЩ, Европа и Украйна, показват ясно, че най-голямата пречка по пътя към мира остава упоритото желание на Русия да контролира, завладява и унищожава една суверенна съседна държава", подчертава още румънският външен министър.