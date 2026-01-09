Германският външен министър заминава за преговори във Вашингтон

Германският външен министър Йохан Вадефул заминава за Вашингтон на фона на продължаващите дискусии за прекратяване на огъня в Украйна и заплахите на САЩ да анексират Гренландия, предаде ДПА.

Дипломатът от консервативния Християндемократически съюз планира в понеделник да се срещне с американския си колега Марко Рубио, заяви говорителка на германското външно министерство. Фокусът на дискусиите ще бъде поставен върху двустранните отношения, предоставянето на по-нататъшна подкрепа на Украйна, трансатлантическата сигурност и политиката в областта на отбраната.

Говорителката на дипломатическото ведомство каза, че Вадефул заминава за САЩ в неделя следобед и ще направи междинно кацане в исландската столица Рейкявик, за да се срещне с исландската външна министърка Торгердюр Катрин Гунарсдотир, съобщава БТА. Вадефул и Гунарсдотир се срещнаха в началото на декември.

Говорителката посочи, че посещението на Вадефул във Вашингтон е знак за близките двустранни отношения между Германия и САЩ, както и за значимостта на европейските партньори от НАТО.

Американският президент Доналд Тръмп демонстрира все по-голям интерес към Гренландия, която принадлежи на Дания и се ползва с широка автономия. Дания е страна членка на НАТО.

В интервю за в. "Ню Йорк Таймс", публикувано в четвъртък, Тръмп отново обоснова интереса си към Гренландия с националната сигурност на САЩ, както и с природните ресурси на острова. Ако САЩ използват сила, за да завземат Гренландия, това ще означава, че атакуват свой съюзник от НАТО. Американският президент отказа да отговори директно на въпроса кое за него е по-голям приоритет - придобиването на Гренландия или запазването на НАТО. Той обаче призна, че е възможно да се наложи Вашингтон да избере една от тези две опции.

Говорителката на германското външно министерство каза, че Берлин съжалява, че САЩ се изтеглят от 66 международни организации, работещи в сфери като опазването на климата, равенството между половете, образованието, насърчаването на демокрацията, гражданското общество и върховенството на закона. Международните предизвикателства като войните, глада и унищожаването на околната среда могат да бъдат преодолени само на глобално равнище, допълни тя. Берлин ще продължи да търси диалог с Вашингтон, "за да задълбочи взаимното разбиране по въпроса как международното сътрудничество и общите интереси могат да бъдат развивани по-нататък", каза в заключение говорителката на дипломатическото ведомство.