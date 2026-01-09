ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставиха в ареста румънския наемник, който отговаряше за охраната на Калин Джорджеску

Хорациу Потра СНИМКА: X/@Daractenus

Трима души, включително румънският наемник Хорациу Потра, който отговаряше за охраната на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, ще прекарат в предварителния арест още 30 дни. Това реши днес Апелативният съд на Букурещ, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.  

Наемникът, синът му Дориан и племенникът му Алекса са в предварителния арест от 20 ноември 2025 г., когато бяха ескортирани от Дубай във връзка с тежки обвинения за опити за дестабилизация на Румъния.

Хорациу Потра е обвинен в опит за извършване на действия срещу конституционния ред, нарушения на режима за оръжията и боеприпасите и нарушения на режима за взривни вещества и пиротехнически средства. Той и още 20 наемници от неговата група са съдени по дело, по което е обвиняем и бившият кандидат за президент Калин Джорджеску.

Днешното решение на съда подлежи на обжалване.

Делото срещу Потра и неговите наемници е в предварителна фаза, а следващото изслушване е насрочено за 21 януари. 

Според обвинението Хорациу Потра и неговите наемници е трябвало да се инфилтрират в протестите, организирани след отмяната на резултата от първия тур на президентските избори през декември 2024 г., с цел да предизвикат хаос. Планът е бил изготвен от Калин Джорджеску, който спечели първия тур на 24 ноември 2024 г., и от негови приближени, твърди Главната прокуратура.

 

