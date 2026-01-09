Оставиха в ареста румънския наемник, който отговаряше за охраната на Калин Джорджеску

Трима души, включително румънският наемник Хорациу Потра, който отговаряше за охраната на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, ще прекарат в предварителния арест още 30 дни. Това реши днес Апелативният съд на Букурещ, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Наемникът, синът му Дориан и племенникът му Алекса са в предварителния арест от 20 ноември 2025 г., когато бяха ескортирани от Дубай във връзка с тежки обвинения за опити за дестабилизация на Румъния.

Хорациу Потра е обвинен в опит за извършване на действия срещу конституционния ред, нарушения на режима за оръжията и боеприпасите и нарушения на режима за взривни вещества и пиротехнически средства. Той и още 20 наемници от неговата група са съдени по дело, по което е обвиняем и бившият кандидат за президент Калин Джорджеску.

Днешното решение на съда подлежи на обжалване.

Делото срещу Потра и неговите наемници е в предварителна фаза, а следващото изслушване е насрочено за 21 януари.

Според обвинението Хорациу Потра и неговите наемници е трябвало да се инфилтрират в протестите, организирани след отмяната на резултата от първия тур на президентските избори през декември 2024 г., с цел да предизвикат хаос. Планът е бил изготвен от Калин Джорджеску, който спечели първия тур на 24 ноември 2024 г., и от негови приближени, твърди Главната прокуратура.