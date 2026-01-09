Руски дронове удариха два чуждестранни кораба в Одеска област, загинал е сириец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия атакува с дронове два плаващи под чужд флаг кораби в южната Одеска област, в резултат на което бе убит един сирийски гражданин и други бяха ранени, съобщи днес украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.

В изявление Кулеба добави, че единият кораб, пътуващ към украинското пристанище Черноморск, е плавал под флага на Сейнт Китс и Невис, а другият, намиращ се в близост до пристанището на Одеса, е плавал под флага на Коморските острови, съобщи БТА.

По информация на областния управител Олег Кипер друг цивилен кораб под флага на Сейнт Китс и Невис също е понесъл щети. Вторият помощник-капитан, гражданин на Сирия, е ранен. Оказва му се цялата необходима медицинска помощ.

Всички съответни служби работят на терен, за да отстранят последиците.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване на населението в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.