ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22060786 www.24chasa.bg

Руски дронове удариха два чуждестранни кораба в Одеска област, загинал е сириец

2928
Танкер Снимка Pixabay

Русия атакува с дронове два плаващи под чужд флаг кораби в южната Одеска област, в резултат на което бе убит един сирийски гражданин и други бяха ранени, съобщи днес украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.

В изявление Кулеба добави, че единият кораб, пътуващ към украинското пристанище Черноморск, е плавал под флага на Сейнт Китс и Невис, а другият, намиращ се в близост до пристанището на Одеса, е плавал под флага на Коморските острови, съобщи БТА.

По информация на областния управител Олег Кипер друг цивилен кораб под флага на Сейнт Китс и Невис също е понесъл щети. Вторият помощник-капитан, гражданин на Сирия, е ранен. Оказва му се цялата необходима медицинска помощ.

Всички съответни служби работят на терен, за да отстранят последиците.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване на населението в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Танкер Снимка Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново