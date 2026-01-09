Наводненията в Албания са засегнали 1587 домове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наводненията в Албания през последните дни за засегнали 1587 жилища и над 13 000 хектара земеделска земя, а 339 души от 51 семейства са били евакуирани,съобщи премиера на страната Еди Рама предаде АТА.

На среща на Междуведомствения комитет за извънредни ситуации Рама представи актуални данни за ситуацията, причинена от лошото време и проливните дъждове през последните дни.

"Интензивността на валежите намаля в страната, с изключение на Дуръс, където са регистрирани 41 милиметра дъжд. Един общински служител в Дуръс беше открит удавен", посочи Рама, цитиран от БТА.

Валежите в някои зони са достигнали 300 милиметра, превишавайки средното месечно количество само в рамките на три или четири дни, добави той.

Премиерът обясни явлението с климатичните промени, като отбеляза, че подобни екстремни метеорологични явления се увеличават в цял свят.

"В части от западните низини валежите в рамките на четири или пет дни са достигнали 25 процента от средното годишно равнище", посочи още Рама, като добави, че повишените нива на водите са претоварили отводнителните системи и заедно с придошлите планински потоци и реките са предизвикали наводнения.

Рама каза, че наводненията са се случили въпреки съществените инвестиции през последното десетилетие за подобряване на инфраструктурата за защита срещу наводнения.