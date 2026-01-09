“Правилният човек” - Тръмп поверява на Николай Младенов мира в Ивицата Газа

Американският лидер ще обяви официално другата седмица състава на съвета за разрешаване конфликта в анклава

Николай Младенов ще бъде най-висшият служител в международен орган, натоварен с управлението на Ивицата Газа в рамките на следващата фаза на крехкото прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ след две години война. Това бе потвърдено след среща на бившия ни министър на отбраната и външните работи и израелския премиер в четвъртък в Йерусалим. Бенямин Нетаняху каза, че Младенов ще стане генерален директор на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Новината идва след среща между Нетаняху и Тръмп в Мар-а-Лаго миналата седмица, на която израелският премиер се съгласи да премине към втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня.

Назначението бележи

важна стъпка напред за мирния план

на Тръмп за Близкия изток, който е в застой след октомврийското примирие. Високопоставен американски служител, пожелал анонимност, тъй като новината не е официално обявена от Вашингтон, потвърди, че Младенов е изборът на администрацията на Тръмп. Според плана на американския лидер съветът трябва да контролира ново технократско палестинско правителство, разоръжаването на “Хамас”, разполагането на международни сили за сигурност, допълнителното изтегляне на израелските войски и възстановяването на Ивицата Газа.

Очаква се следващата седмица Тръмп да представи състава на предложения Съвет за мир в Газа. Органът дори може да направи първо заседание на Световния икономически форум в Давос по-късно този месец, допълва Axios. “Сред страните, които се очаква да се присъединят към борда, са Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Турция”, съобщи Axios.

Младенов е бивш министър на отбраната и външните работи на България, който е бил пратеник на ООН в Ирак, преди да бъде назначен за мирен пратеник на ООН за Близкия изток от 2015 до 2020 г. През това време той често е работил за облекчаване на напрежението между Израел и “Хамас”. Според израелски медии българинът е изиграл централна роля в посредничеството за прекратяване на огъня между Израел и “Хамас” от 2018 г. и често е участвал в преговори за гориво, заплати и средства за възстановяване, спечелвайки доверието и на двете страни. Бившият външен министър на Израел Ципи Ливни го смята

за “честен посредник”,

а покойният лидер на “Хамас” Исмаил Хания бързо се е свързал с него, за да проучи варианти за прекратяване на огъня по време на ескалацията след терористичното нападение на “Хамас” срещу Израел на 7 октомври, допълват израелски медии.

“Той успя да изгради отношения на доверие с политическия ешелон в Израел, включително с премиера Нетаняху. В същото време той създаде много доверие от палестинска страна”, коментира по адрес на Младенов пенсионираният израелски дипломат Алон Бар пред АП. Той допълни, че в своята дипломация българинът е фокусиран “не само върху декларации и изявления, но и върху опити за свързване и търсене на мостове, както и върху опити да се видят местата, където позициите на Израел и палестинците биха могли да се срещнат”. Бар е на мнение, че тези умения ще му бъдат от полза на новия му пост. “Мисля, че е добра новина, че той се връща на това място за тази много трудна задача. Мисля, че той е правилният човек за работата”, допълва израелският дипломат.

Израелският президент Исак Херцог също се е срещнал с Младенов в четвъртък, съобщи говорител от офиса му, без да дава подробности. В петък бившният ни външен министър разговаря и с Хюсеин аш Шейх в Рамала, който е заместник-председател на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и заместник на палестинския президент Махмуд Абас.

Двамата са обсъдили “ситуацията в Газа, пътищата за придвижване на втория етап от мирния план и механизмите за прилагането му”, каза Аш Шейх.

Не се очаква Младенов да се срещне с палестинския президент Махмуд Абас, твърди източник, запознат с въпроса, цитиран от Ройтерс. Съгласно плана на Тръмп Палестинската автономия накрая ще трябва да поеме контрола над Газа от Съвета за мир, чийто генерален директор ще бъде Младенов.

