Туристите в Букурещ вече ще плащат 2 евро такса на нощ

Туристите, които посещават Букурещ, вече трябва да плащат нова такса за настаняване в размер на 10 румънски леи (около 2 евро) на нощ. Мярката влезе в сила от 1 януари тази година и ще генерира приблизително 15 милиона леи (приблизително 2,9 милиона евро) годишно за местния бюджет, изчисляват властите. Парите ще бъдат използвани за насърчаване на туризма и подобряване на инфраструктурата.

Букурещ не е единственият румънски град, избрал да наложи подобна такса, съобщава БТА. До тази мярка прибегнаха град Брашов и ски курортът Пояна Брашов. Там гостите дължат обща такса от 12 леи (2,40 евро) за всеки ден престой.

Властите в Сибиу са избрали различен модел. От 1 януари 2026 г. туристите, отседнали в града плащат специална хотелска такса в размер на 2 процента от общата цена на настаняването.

В Къмпулунг Молдовенеск всеки настанен турист плаща такса от 2 леи (0,40 евроцента) на ден с изключение на деца под 2 години.

В Търгу Нямц таксата достига 5 леи (около 1 евро) на ден престой.

Подобни мерки съществуват и в други популярни дестинации в Румъния като Орадя, Сучава и Констанца.

„Годишният доход е приблизително 1,5 милиона леи (296 000 евро) - средства, използвани изключително за популяризиране на град Орадя като туристическа дестинация", каза в репортаж за ПРО ТВ говорителят на общината в Орадя Октавиан Харагош.

В морския град Констанца туристическата такса е донесла близо 700 000 евро миналата година, използвани за популяризиране на крайбрежието.

Представители на хотелиерския бранш обаче разкритикуваха решението, както и начина, по който е било прието. Те твърдят, че хотелските оператори не са били консултирани и че процедурата е била прибързана.

Федерацията на румънската хотелиерска индустрия (FIHR) призова местните власти да подновят диалога с частния сектор, да преразгледат решението и да обвържат всяка форма на туристическо облагане със създаването на ясен и прозрачен план за промоция на Букурещ.