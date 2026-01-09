ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аржентинското правителство върна 20 млрд. долара на САЩ

Аржентина Снимка: Pixabay

Аржентинското правителство е върнало 20-те милиарда долара, предоставени в края на октомври от Вашингтон, в рамките на споразумение за обмен на валута или „суап", което трябваше да „допринесе за икономическата стабилност" на латиноамериканската страна. Това обяви днес американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от Франс прес.

„Радвам се да съобщя, че като знак за засилването на финансовата си стабилност Аржентина бързо и изцяло върна средствата, предоставени от САЩ". Това написа Бесънт в профила си в социалната мрежа „Екс" (X), като уточни, че операцията „не е струвала нищо" на американските данъкоплатци, съобщава БТА.

Аржентина Снимка: Pixabay
