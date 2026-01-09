Стотици мигранти остават в неизвестност след преобръщане на кораб край Гамбия

Няколкостотин мигранти от Западна Африка, много от които са от Сенегал, които преди повече от месец отплаваха с корабче от бреговете на Гамбия, за да се опитат да стигнат до Испания, остават в неизвестност след корабокрушение, научи днес Франс прес от организации по въпросите на миграцията в Сенегал, съобщи БТА.

Хиляди предимно млади хора от Западна Африка от години се опитват да емигрират нелегално от своите страни, като поемат по опасния атлантически път към Европа, главно към испанския архипелаг Канарските острови, на борда на претоварени и често остарели плавателни съдове.

Неотдавнашното засилване на контрола по море в Сенегал, Мавритания и Мароко доведе до промяна на местата на отпътуване на лодките с нелегални мигранти към Канарските острови по на юг, по-специално към бреговете на Гамбия и Гвинея, което удължава още повече времето, прекарвано в морето, и засилва опасностите, свързани с подобни пътувания.

Корабчето, от което няма вест от повече от месец, е напуснало на 5 декември гамбийския град Джинак с около "300 души на борда, сред които сенегалци, гамбийци, малийци и гвинейци", заяви днес пред АФП Омар Диоп, говорител на базираната в Сенегал асоциация "Боза Фии" ("Boza Fii"), която се занимава с помощ за мигранти и семейства на изчезнали мигранти.

"Получихме информация за отплаването на лодката на 27 декември и започнахме издирването", като уведомихме организациите, които спасяват бедстващи мигранти в морето, заяви Диоп.

За липсата на вести за пътниците на корабчето са сигнализирали семейства, които имат близки на борда, заяви Мамаду Тиун, член на сенегалски Правителствен комитет за борба с нелегалната миграция. В корабчето са се намирали много мигранти от Западна Африка, добави той, позовавайки се на свидетелства на семействата на изчезналите.

Хиляди хора загинаха или изчезнаха, опитвайки се да стигнат до Европа по този начин през последните години.