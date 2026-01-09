700 души присъстваха на възпоменателната служба за жертвите на пожара в Кран Монтана

Официалната възпоменателна служба за 40-те жертви на пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година започна с минута мълчание в памет на загиналите, предаде ДПА.

Събитието в близкия град Мартини в кантона Вале почете и близо 120-те души, които бяха ранени, повечето от тях сериозно, при пожара, който опустоши бар "Констеласион" в ранните часове на 1 януари.

В цяла Швейцария църковните камбани биха в продължение на пет минути в памет на жертвите, много от които млади хора.

На възпоменателната служба бяха поканени политици от европейските страни, от които са загиналите и ранените, в това число президентите на Италия и Франция Серджо Матарела и Еманюел Макрон. На събитието присъстваха и белгийският премиер Барт де Вевер и бившият Велик херцог Анри Люксембургски.

Организаторите на възпоменателната служба заявиха, че на нея са присъствали около 700 души, в това число приблизително 150 родини на загиналите и ранените при пожара.

Швейцарският президент Ги Пармелин, както и трима младежи, оцелели при пожара, произнесоха речи пред събралите се гости в град Мартини. Пармелин изказа съболезнования и съчувствие към семействата на загиналите и ранените. "Дължим на засегнатите лица, семейства и роднини уважение, запазване на паметта - и задължително да направим всички възможно, за да гарантираме, че подобна катастрофа няма да се повтори", написа той в отворено писмо. Пармелин благодари и на международната общност за солидарността.

Съдебните власти разследват до каква степен са били нарушени правилата за безопасност в бара и ще си извлекат изводи за последствията от това, написа Пармелин в писмото, което беше публикувано за първи път от местно издание. "Дължим това на жертвите и техните близки", се посочва в писмото.

Пожарът, който опустоши бар "Констеласион" в ранните часове на 1 януари, отне живота на 40 души. Половината от загиналите са непълнолетни, а 116 души бяха ранени. Според информация от властите сред жертвите има 22 швейцарци и 18 чужденци. Френското външно министерство съобщи за 9 загинали французи. Сред ранените има 69 швейцарци, 23 французи и 12 италианци, включително хора с двойно гражданство.

Разследващите подозират, че пожарът в "Констеласион" е избухнал, когато празнуващите са държали запалени свещи твърде близо до звукоизолиращата пяна на тавана в мазето.

Мъжът и жената, които са управлявали заведението, ще бъдат официално разпитани днес за първи път в качеството си на заподозрени, съобщи прокуратурата на кантона Вале пред швейцарската национална информационна агенция "Кийстоун-Ес Де А" (Keystone-SDA). Двамата са били разпитвани и преди във връзка с разследването по обвинения в непредумишлено убийство. По-рано днес мъжът бе задържан заради риск от укриване.