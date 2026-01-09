Сирийската армия взе на прицел квартал в Алепо, призова жителите да напуснат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сирийската армия взе на прицел части от квартал „Шейх Максуд" в Алепо и призова жителите да напуснат, съобщиха държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Това бе съобщено, след като кюрдски групи отхвърлиха условията за примирие, обявени от Дамаск, според които техните бойци трябва да се изтеглят от града.

Насилието в Алепо разкрива една от основните разделителни линии в Сирия в момент, когато страната се опитва да се възстанови след войната, отбелязва Ройтерс. Кюрдските сили се противопоставят на усилията на правителството, водено от Ахмед аш Шараа, да постави бойците си под централизиран контрол.

Най-малко деветима цивилни са убити, а над 140 000 души са напуснали домовете си. Кюрдските сили се опитват да задържат няколко квартала, които контролират от ранните дни на войната, започнала през 2011 г.

Нито правителството, нито кюрдските сили са обявили броя на жертвите сред бойците си.

Спирането на огъня, обявено от Министерството на отбраната през нощта, изискваше изтегляне на кюрдските сили в североизточните райони, контролирани от тях. Това би сложило край на кюрдския контрол над участъците от Алепо, които кюрдските сили са държали.

В изявление кюрдските съвети, управляващи кварталите „Шейх Максуд" и „Ашрафия" в Алепо, заявиха, че призивите да напуснат са „искане за капитулация" и че кюрдските сили вместо това ще „защитават своите квартали" и обвиниха правителствените сили, че са предприели атака.

Съгласно условията за спирането на огъня кюрдските сили трябваше да се изтеглят най-късно в 9:00 ч. сутринта, но това не е станало, сочат сирийски източници от сферата на сигурността.

Том Барак, пратеник на САЩ за Сирия, по-рано приветства това като „временно примирие" и каза, че Вашингтон работи усилено, за да го удължи след 9:00 ч. „Надяваме се този уикенд да има по-трайно спокойствие и по-задълбочен диалог", написа той в „Екс", съобщава БТА.

Вашингтон е активно ангажиран в усилията за насърчаване на интеграцията между водените от кюрдите Сирийски демократични сили, които имат американска военна подкрепа повече от десетилетие, и правителството в Дамаск, с което САЩ развиха близки връзки.

Въпреки това от март 2025 г., когато страните подписаха рамково споразумение с изискване процесът да приключи до края на миналата година, постигнатото е малко.

Репортер на Ройтерс в Алепо съобщи за десети празни автобуси, влизащи в „Шейх Максуд" тази сутрин. Правителствени източници заявиха, че се очаква те да превозят кюрдски бойци към източните части на Сирия, контролирани от кюрдските сили. Сирийската държавна телевизия по-късно съобщи, че автобусите са отпътували, без да превозят никого.

Съседна Турция разглежда Сирийските демократични сили като терористична организация, свързана със забранената Кюрдска работническа партия, и е предупредила за военни действия, ако групата не спази споразумението за интеграция.

Турският министър на външните работи Хакан Фидан изрази в сряда надежда, че ситуацията в Алепо ще се нормализира "чрез изтегляне на части на Сирийските демократични сили". Фидан обсъди днес ситуацията в Алепо със сирийския си колега Асад аш Шибани, съобщи турски източник от Министерството на външните работи.

Въпреки че Аш Шараа, бивш командир от „Ал Каида", който е част от сунитското мнозинство, многократно е обещавал да защитава малцинствата, стотици алауити и друзи бяха убити от бойци.

Сирийският министър на информацията Хамза ал Мустафа каза, че мерките за сигурност, предприети в Алепо, „са отговор на безизходицата, която някои сили се опитват да пренесат извън рамките на държавата" – явна препратка към кюрдските бойци, отбелязва Ройтерс.

Целта е „възстановяване на реда и защита на обществената стабилност", написа той в „Екс" и добави: "Кюрдите са нашите хора и наши партньори в бъдеще."

Кюрдските власти се стремят да запазят регионалната автономия в рамките на Сирия и критикуват новото правителство за опитите му отново да централизира властта в Дамаск.