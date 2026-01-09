И земеделци в Милано протестираха срещу споразумението между ЕС и Меркосур

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко стотици италиански фермери протестираха днес в Милано срещу споразумението за свободна търговия между ЕС и латиноамериканския блок Меркосур, като блокираха трафика с тракторите си, предаде Франс прес. Италианското правителство изигра ключова роля за одобряването на договора.

Стотици трактори разпръснаха слама и мляко пред регионалния съвет на област Ломбардия срещу централната гара в Милано, констатира журналист от АФП.

„Искаме от италианското правителство да не подписва споразумението с Меркосур. Италия и Франция заслужават признание за това, че го блокираха досега, нека продължим така", заяви Джани Фабрис, говорител на Координацията на земеделските производители и рибарите, една от малките организации, които стоят зад протеста.

Основната организация на италианските земеделски производители „Колдирети" (Coldiretti) планира протести срещу Меркосур в Северна Италия, които ще започнат на 20 януари.

Решителната подкрепа на италианското правителство на ниво Европейска комисия позволи днес да бъде одобрен договорът за свободна търговия с четирите южноамерикански страни – Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, съобщава БТА.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони подчерта днес на пресконфернеция в Рим, че „подкрепя Меркосур, стига да има достатъчни гаранции за нашите земеделски производители".

В рамките на управляващата коалиция обаче крайнодясната партия „Лига" остава противник на споразумението с Меркосур.

През последните месеци ЕК направи редица отстъпки в полза на земеделските производители, включително по-сериозни гаранции за защита на чувствителните продукти и бюджетни мерки в бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

Въпреки това протестите на протестите на земеделците продължиха днес с още по-голяма сила във Франция, но също и в Белгия и Полша. Споразумението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент.

След продължили повече от 25 години преговори, споразумението между ЕС и Меркосур създава една от най-големите зони за свободна търговия в света между ЕС, Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай, обхващаща над 700 милиона потребители.