САЩ напуска глобална организация, посветена на предотвратяване на екстремизма

Глобална организация, посветена на предотвратяване на екстремизма, съпътстван от насилие, заяви днес, че САЩ са допуснали грешка, като са оттеглили подкрепата си, докато рискът от атаки на екстремисти се увеличава в Близкия изток и Сахел в Африка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Глобалният фонд за ангажираност и устойчивост на общностите (GCERF), който подпомага програми за превенция в десетки страни сред уязвими общности, беше споменат в изявлението на Белия дом за оттегляне на САЩ от 35 международни агенции и 31 организации на ООН, които според Белия дом "отхвърлят интересите на САЩ."

Халид Козер, ръководител на базирания в Женева фонд, заяви, че решението е било изненада и организацията не е получила обяснение, както и че решението на САЩ отразява по-дълбока идеологическа промяна в администрацията на президента Доналд Тръмп – от многопартийни превантивни програми към мерки за борба с тероризма с акцент върху сигурността.

"Мисля, че е грешка да се премахне този фундаментален елемент на превенцията. Но не мисля, че тази администрация вярва в превенцията", каза Козер пред Ройтерс.

Белият дом не е отговорил на искането за коментар от Ройтерс.

Козер посочи, че рисковете от екстремистко насилие са по-високи от когато и да било след Арабската пролет през 2011 г., като даде за пример Афганистан, Сахел и лагери в Североизточна Сирия, които държат десетки хиляди членове на семейства на "Ислямска държава" – и ново поколение, застрашено от радикализация след войната в Газа.

"Ако не се работи върху превенцията, след 10 години ще имате много терористи и много проблеми", каза той.

Изтъквайки отхвърлянето от страна на САЩ на мултилатералните кооперативни органи при политиката "Америка на първо място" на Тръмп, Белият дом обяви, че се оттегля и от 30-членния Глобален форум за борба с тероризма.

САЩ помогнаха за създаването на програмата на GCERF в Североизточна Сирия, която подпомага реинтеграцията на семейства от бивши бойци на "Ислямска държава". Козер каза, че въпреки че работата на GCERF ще продължи, организацията губи важен партньор в лицето на САЩ, а решението на Вашингтон е объркващо, като се има предвид, че дневният ред на GCERF остава релевантен за националните интереси на САЩ.

Подобно на други международни агенции, които намаляват дейността си след масовите съкращения на американската помощ миналата година, GCERF заяви, че сега носи голяма част от глобалната превантивна тежест, а годишният ѝ бюджет от 50 милиона долара не е увеличен, за да запълни нарастващите пропуски.

Индексът на глобалния тероризъм за 2025 г., публикуван от Института за икономика и мир, показа, че броят на страните, регистрирали терористична атака, се е увеличил от 58 на 66 през 2024 г., което обръща почти десетгодишното подобрение.