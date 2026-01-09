62-ма станаха загиналите при антиправителствените протести в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на жертвите при антиправителствените протести в Иран нарасна до най-малко 62 души, съобщи Новинарската агенция на активистите за човешки права, базирана в САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че данните ѝ са били точни и при предишната вълна на насилие по време на демонстрациите в Иран. Според организацията по време на протестите са арестувани най-малко 2300 души.

Иран даде сигнал днес, че силите за сигурност ще предприемат репресивни мерки срещу протестиращите, като се противопостави пряко на заканата на президента на САЩ Доналд Тръмп в подкрепа на мирните демонстранти, след като броят на жертвите достигна най-малко 50 души.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отхвърли казаното от Тръмп като човек, чиито ръце са "изцапани с кръвта на иранците", докато поддръжниците му викаха "Смърт на Америка!" в кадри, излъчени по иранската държавна телевизия.

По-късно държавните медии в Иран многократно нарекоха демонстрантите "терористи", подготвяйки почвата за жестоки мерки, подобни на последвалите другите национални протести в последните години.