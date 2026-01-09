Външният министър на Испания обсъди ситуацията с Венецуела държавния секретар на САЩ

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес е разговарял по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио за ситуацията във Венецуела, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Разговорът, продължил около половин час, е обхванал и темата за Украйна и е преминал в добър и конструктивен тон. "Проведох разговор с държавния секретар Рубио относно ситуацията във Венецуела. Испания остава ангажирана с венецуелския народ на този нов етап", написа Албарес в "Екс".

В Мадрид пристигнаха четирима испански граждани и известен венецуелско-испански правозащитник, ден след освобождаването им от затвор във Венецуела. Това се случи на фона на събитията след задържането от страна на САЩ на венецуелския президент Николас Мадуро.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Венецуела освобождава значителен брой политически затворници като знак, че търси път към мира. Правозащитни организации в страната обаче твърдят, че засега няма данни за масови освобождавания.

Петимата освободени вече са се събрали със семействата и близките си, съобщи Албарес. "Днес е щастлив ден. Надявам се скоро да се видим и им желая бързо връщане към нормалния начин на живот", написа той.

Сред освободените е и Сан Мигел, адвокат и експерт по въпросите на сигурността и венецуелските въоръжени сили, задържан през февруари 2024 г. на летище край Каракас. Други двама - Андрес Мартинес Адасме и Хосе Мария Басоа от Баската автономна област, бяха арестувани през септември 2024 г. по обвинения, че са агенти на испанското разузнаване и са замесени в заговор за убийството на Мадуро - твърдения, които испанското правителство е отричало многократно.

Останалите двама освободени са Ернесто Горбе и Мигел Морено. Испания определи действията на венецуелските власти като положителна стъпка напред.