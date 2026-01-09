Кметът на Минеаполис: Тревожно е, че вече има заключение по случая с убитата от имиграционните

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Минеаполис от Демократическата партия Джейкъб Фрай, изрази безпокойство относно липсата на безпристрастност във федералното разследване за смъртта на жена, убита от имиграционен служител. Той призова за включването на местни следователи в случая, който изостри напрежението с правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Убийството на 37-годишната Рене Никол Гуд в колата ѝ предизвика силни емоции в този град в северната част на САЩ. Там демонстранти оспорват официалната версия и призовават за изтеглянето на имиграционните служители.

Местните власти, ръководени от представители на Демократическата партия, бяха изключени от разследването на обстоятелствата около убийството, което се води от ФБР.

От 7 януари - денят на убийството представителите на правителството на Доналд Тръмп твърдят, че полицаят, застрелял жената, е действал, за да защити живота си и този на колегите си, тъй като жертвата се е опитала да ги прегази с колата си.

"Фактът, че министърката на правосъдието Пам Бонди и тази администрация вече са стигнали до заключение по този случай, е много тревожен", заяви днес на пресконференция кметът на Минеаполис.

"Знаем, че те вече са приключили голяма част от разследването", добави Фрай.

Той увери, че разследваща служба на щата Минесота "винаги е провеждала подобни разследвания", като се запита "защо не е включена в процеса“.

Местните служители в този град - крепост на демократите категорично оспорват официалната версия, позовавайки се на видеозаписи, които, изглежда, опровергават твърденията, че служителят, стрелял по Рене Никол Гуд, е бил блъснат.

Случаят се превърна във водещо заглавие на американските медии и в няколко града в САЩ се проведоха протести срещу имиграционната служба, която е основен инструмент на политиката на президента Тръмп за мащабни депортации.

При отделен инцидент двама души бяха ранени вчера в Портланд, щата Орегон, от изстрели на служители на американската митническа и гранична служба.