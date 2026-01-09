Положителният вот на Румъния за ЕС-Меркосур предизвика скандал в управляващата коалиция

Първият скандал за годината в управляващата коалиция в Румъния избухна заради търговското споразумение между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок Меркосур, съобщава новинарският сайт Хотнюз, цитиран от БТА.

Решението на Румъния да подкрепи споразумението е предизвикало остри критики от страна на Социалдемократическата партия (СДП) към един от по-малките коалиционни партньори - центристкия Съюз за спасение на Румъния (ССР).

СДП - най-голямата парламентарна партия, осъди решението на Министерството на външните работи да даде мандат на представителя на Румъния в Комитета на постоянните представители на страните членки на ЕС (COREPER) да гласува в полза на споразумението ЕС-Меркосур. Според тях решението е взето при липсата на ясни клаузи, които да гарантират, че румънските фермери ще бъдат защитени от вноса от Латинска Америка.

СДП поиска от премиера Илие Боложан да уточни дали е бил наясно и дали е одобрил мандата, получен от постоянния представител на Румъния в COREPER във връзка с това споразумение. От партията обявиха още, че ще използват всички лостове и процедури в Европейския парламент за внасяне на изменения в споразумението, така че да бъдат защитени интересите на румънските и европейските фермери.

По-рано днес земеделският министър Флорин Барбу заяви, че Румъния е поискала допълнителни гаранции за земеделските производители в преговорите между ЕС и Меркосур. Той каза, че Румъния е настояла споразумението да гарантира спазване на стандарти, еквивалентни на тези, които се прилагат за земеделските производители от ЕС, както и механизми за спиране в случай на превишаване на обема на вноса или засягане на цените.

В съобщението си социалдемократите също така изразяват "възмущение" от това, че министрите на външните работи и икономикатаса одобрили меморандума за споразумението ЕС-Меркосур, без да се консултират с румънските фермери и без да се съобразят с възраженията земеделския министър.

Напрежението в управляващата коалиция, която включва СДП, НЛП, ССР и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), периодично ескалира, като най-често споровете са между СДП и ССР. В края на миналата година лидерът на социалдемократите Сорин Гриндяну заяви, че СДП ще анализира оставането си в коалицията, а източници от партията посочиха, че СДП може да поиска или излизане на ССР от коалицията, или самите социалдемократи да преминат в опозиция, което би лишило кабинета на Илие Боложан от парламентарно мнозинство.

"Чрез това споразумение, което ще доведе до създаването на една от най-големите зони за свободна търговия в света, европейските страни увеличават присъствието си в един важен търговски регион, а Румъния ще има възможност да изнася продукти, освободени от митническите такси, които се прилагаха до момента", написа в мрежата Екс държавният президентът на Румъниия Никушор Дан.

Той заяви, че е участвал активно през последните седмици в преговори с другите европейски лидери, "така че Румъния и ЕС да могат да имат търговски ползи във важни икономически сектори, но същевременно да бъдат подкрепени румънските земеделци и търговията със земеделски продукти".

"За чувствителните земеделски сектори постигнахме след последователни дискусии с европейските колеги редица важни отстъпки спрямо първоначалната форма на споразумението", заяви Никушор Дан, като уточни, че то предвижда премахване на митническите такси за 91 процента от продуктите, внасяни в ЕС, а Румъния може да изнася изгодно продукти от важни сектори като транспортно оборудване, автомобилни части, механични и електрически уреди и апарати, метални продукти и текстилни материали.

По думите му новото споразумение ще генерира и увеличение на износа на услуги от Румъния към страните от Меркосур и ще подобри достъпа на страната до важни суровини, за да се намали зависимостта от други източници, "които биха могли да използват тази зависимост като инструмент за политически натиск".

"Същевременно е включена и една допълнителна мярка за защита чрез въвеждането на двустранна предпазна клауза, която функционира на практика като ръчна спирачка, която може да бъде задействана всеки момент, когато вносът на някой продукт скочи рязко и застраши местните производители", обясни Никушор Дан.

Той добави, че по отношение на пестицидите или други вещества, всичко трябва да бъде произведено в съответствие с високите стандарти на ЕС, за да може да бъде внесено в блока.

"Чрез намаляването на митническите такси Румъния ще спечели нови експортни пазари, а нашето земеделие е защитено. Това споразумение, договорено от ЕС, е възможност за Румъния", увери президентът Никушор Дан.

Критики към решението на Румъния да подкрепи споразумението дойдоха и от страна на опозицията. Според крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) - най-голямата опозиционна партия, това е "опустошителен удар за румънските фермери".

Председателят на Националния ръководен съвет на АУР и лидер на групата на сенаторите от тази партия Петришор Пею заяви, че властите в страната са действали против националния интерес. По думите му "споразумението насърчава износа на индустриалните държави от ЕС към пазара на Меркосур, но същевременно е опустошителен удар срещу румънските земеделци и тези от други страни от ЕС, които няма да могат да издържат на нелоялната конкуренция".

Търговското споразумение между Европейския съюз и Меркосур цели да създаде една от най-големите зони за свободна търговия в света, обхващаща над 700 милиона души и премахваща митата върху повече от 90% от стоките. Сделката обаче предизвика масови протести сред европейските фермери, които се опасяват от нелоялна конкуренция и екологични рискове, отбелязват световните агенции.