Зеленски: Руският удар с "Орешник" беше демонстративно близо до границата ни с ЕС

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" е бил "демонстративно" близо до границата на Украйна с Европейския съюз, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В обръщението си Зеленски посочи, че балистичната ракета със среден обсег представлява заплаха за страни като Полша, Румъния и Унгария. 

По-рано днес Службата за сигурност на Украйна (ССУ) потвърди, че Русия е нанесла удар срещу Лвовска област в Западна Украйна с ракета "Орешник". ССУ подчерта в изявление, че е локализирала отломките в Лвовска област, граничеща с Полша, която е страна членка на Европейския съюз и НАТО. 

 

 

 

