Опозиционен лидер зове да признаят победата му на изборите за президент на Венецуела

Венецуелският опозиционен лидер Едмундо Гонсалес Урутия призова за признаване на неговата победа на президентските избори във Венецуела, предаде Франс прес. Според официалните изборни власти вотът беше спечелен от Николас Мадуро, но опозицията казва, че тогава е имало много нередности и истинският победител е всъщност Гонсалес Урутия.

Гонсалес Урутия живее оттогава в изгнание в Мадрид. А във Венецуела има издадена заповед за ареста му от режима на Мадуро. Мадуро беше заловен заедно със съпругата си при специална американска операция в Каракас миналата събота и отведен в САЩ, за да бъде съден там по обвинения в наркотероризъм, пише БТА.

"Демократичното възстановяване във Венецуела зависи от експлицитното признаване на резултатите от изборите на 28 юли 2024 г.“, заяви Гонсалес Урутия по време на телефонен разговор с испанския премиер Педро Санчес.

По време на разговора със Санчес опозиционният лидер заяви, че истинските политически преходи са сложни и не могат да се свеждат до частични жестове. По-рано днес Гонсалес Урутия изрази дълбоко задоволство от освобождаването на няколко политически затворници във Венецуела, сред които и бившият кандидат за президент Енрике Мартинес. Сега обаче той предупреди, че става дума да селективни освобождавания, които да бъдат смятани за тактически жестове, докато много политически затворници си остават зад решетките.

От канцеларията на Санчес заявиха, че по време на разговора му с Гонсалес Урутия венецуелският опозиционен лидер е заявил, че селективното освобождаване на затворници не може да замени пълното и цялостно възстановяване на правата, нито на признаването на демократичния мандат, който венецуелците са дали на него и на Мария Корина Мачадо, венецуелската опозиционна лидерка, която спечели Нобеловата награда за мир миналата година. Тя не беше допусната от режима на Мадуро да се кандидатира за президент и оттогава живееше в родината си в нелегалност. Гонсалес Урутия беше резервен кандидат за президент на венецуелската опозиция. Но Тръмп вече заяви, че Мачадо, с която той скоро би трябвало да се срещне, не е квалифицирана, за да поеме управлението на родината си.

Според неправителствената организация „Форо пенал“ във Венецуела има 806 политически затворници, от които 175 са военни. Сред тях е и зетят на Гонсалес Урутия – Рафаел Тударес Брачо, осъден на 30 години затвор по обвинения в заговор и тероризъм.