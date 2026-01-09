15-годишен нападна своя съученичка с нож в словенско училище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ученик в Средното медицинско училище в Мурска собота, Североизточна Словения, е нападнал своя съученичка с нож, съобщават словенски медии, цитирана от БТА.

Става въпрос за момче на 15-годишна възраст и момиче в по-горен клас, пише словенското издание „Соботаинфо“. Момчето е нападнало момичето с нож на входа на училището, като ѝ е нанесло леки телесни повреди в областта на гърба и лицето. След това е излязло от училището и се е насочило към дом за възрастни в близост.

Пострадалата ученичка е била приета в болница, предава агенция СТА. Нападателят е задържан. Всички останали ученици са били изпратени по домовете им.

Директорката на училището Златка Лебар каза пред словенската редакция на регионалната телевизия Ен 1, че двамата ученици не са имали лоши отношения преди инцидента, а момчето не е било наказвано за насилие досега.

Лебар допълни, че към момента се провежда разследване на инцидента.

Словенското Министерство на образованието заяви, че словенските училища са безопасни и случаят е единичен.

"Ценностите на търпеливата комуникация, ненасилието, сътрудничеството и решаването на конфликти се въвеждат в детските градини и училищата, но е важно те да се прилагат и на всички други равнища на обществения живот", посочиха още от министерството, цитирани от националната телевизия РТВ Сло.

Службата на словенския омбудсман коментира, че днешното нападение е напомняне, че насилието в училищата не е абстрактен проблем, а реална заплаха, която изисква решително и навременно наказание за отговорните.

"Омбудсманът постоянно подчертава, че насилието, особено в училищата, е абсолютно неприемливо, и училището трябва да остане сигурна среда за учене, развитие и защита на децата. Правото на лична безопасност и телесна неприкосновеност има особена тецест в такива ситуации", коментираха от службата.