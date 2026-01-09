ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22062239 www.24chasa.bg

Колумбийският президент предложи на Делси Родригес да си сътрудничат в борбата срещу наркотрафика

2016
Колумбийския президент Густаво Петро СНИМКА: Архив

Колумбийският президент Густаво Петро днес призова временната президентка на Венецуела Делси Родригес да обедини с него сили в борбата срещу трафика на наркотици, предаде Франс прес. 

Според Петро този проблем е станал перфектното оправдание за агресията срещу латиноамериканските страни.

Колумбийският президент предложи на Родригес да си съдействат, за да може наркобароните да бъдат "победени от обединените народи", пише БТА. 

По границата между Колумбия и Венецуела действат мощни бунтовнически групировки, които се финансират чрез трафик на кокаин, отбелязва АФП.  

Колумбийския президент Густаво Петро СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново