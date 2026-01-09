Колумбийският президент предложи на Делси Родригес да си сътрудничат в борбата срещу наркотрафика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колумбийският президент Густаво Петро днес призова временната президентка на Венецуела Делси Родригес да обедини с него сили в борбата срещу трафика на наркотици, предаде Франс прес.

Според Петро този проблем е станал перфектното оправдание за агресията срещу латиноамериканските страни.

Колумбийският президент предложи на Родригес да си съдействат, за да може наркобароните да бъдат "победени от обединените народи", пише БТА.

По границата между Колумбия и Венецуела действат мощни бунтовнически групировки, които се финансират чрез трафик на кокаин, отбелязва АФП.