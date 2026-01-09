Швейцарската прокуратура разпита собствениците на бара в Кран Монтана

Швейцария обяви днес ден на национален траур в памет на 40-те души, които загинаха при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година, а прокуратурата поиска единият от двамата собственици на заведението - Жак Морети, да бъде задържан в предварителния арест, предаде Асошиейтед прес.

Главният прокурор на кантона Вале Беатрис Пилю заяви в изявление, че задържането на мъжа е необходимо, за да се избегне "риск от бягството му". Съпругата на Жак и също собственик на заведението Джесика Морети остава на свобода под съдебен надзор, се посочва в изявлението.

В швейцарския търговски регистър френското семейство Жак и Джесика Морети са вписани като собственици на бар "Констеласион" в алпийския курорт Кран Монтана, където пожарът в ранните часове на 1 януари, отне живота на 40 души, половината от които непълнолетни, а 116 души бяха ранени, повечето от които са са със сериозни наранявания. Според информация от властите сред жертвите има 22 швейцарци и 18 чужденци. Френското външно министерство съобщи за 9 загинали французи. Сред ранените има 69 швейцарци, 23 французи и 12 италианци, включително хора с двойно гражданство.

Местни медии съобщиха, че Жак Морети е задържан в ареста в очакване на решението на съда, след като той и съпругата му бяха разпитани по-рано днес от прокурори в град Сион, столицата на кантона Вале, съобщи БТА.

Швейцарските власти започнаха наказателно разследване срещу собствениците, които са заподозрени в непредумишлено убийство, непредумишлено нанасяне на телесна повреда и непредумишлено причиняване на пожар.