Мъж, задържан в Швеция по подозрение в шпионаж, вероятно е работил за Русия, съобщи днес шведската прокуратура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Шведският гражданин, който според въоръжените сили на страната е нает или е работел за военните, бе официално задържан в сряда.
"Към момента разследването сочи, че заподозреният е помагал на руското разузнаване", се казва в днешното изявление на шведската прокуратура.
Прокуратурата каза в сряда, че подозира мъжа в шпионаж от януари 2025 г. насам до ареста му на 4 януари, но без да даде повече подробности. 33-годишният мъж отрича обвиненията срещу него.