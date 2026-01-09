"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж, задържан в Швеция по подозрение в шпионаж, вероятно е работил за Русия, съобщи днес шведската прокуратура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шведският гражданин, който според въоръжените сили на страната е нает или е работел за военните, бе официално задържан в сряда.

"Към момента разследването сочи, че заподозреният е помагал на руското разузнаване", се казва в днешното изявление на шведската прокуратура.

Прокуратурата каза в сряда, че подозира мъжа в шпионаж от януари 2025 г. насам до ареста му на 4 януари, но без да даде повече подробности. 33-годишният мъж отрича обвиненията срещу него.