ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Олимпиакос" пак натупа "Байерн", Александър Везен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22062720 www.24chasa.bg

Правителството на Венецуела: Временната президентка засега не планира пътувания зад граница

2320
Делси Родригес СНИМКА: Ройтерс

Правителството на Венецуела заяви, че временната президентка на страната Делси Родригес не планира никакви пътувания зад граница в близко бъдеще, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Информацията бе разпространена, след като колумбийският президент Густаво Петро заяви, че има вероятност да се срещне с Родригес в Богота.  

Администрацията временната президентка е "фокусирана… върху вътрешния дневен ред", написа в "Телеграм" министърът на комуникациите и информацията Фреди Нанес.

Петро каза в публикувано днес интервю за в. "Пайс", че очаква Родригес да посети колумбийската столица през следващите седмици. "Тя поиска две седмици. Трябва да се ориентира какво става в собствената ѝ страна", посочи колумбийският лидер.

Делси Родригес СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново