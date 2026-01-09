Правителството на Венецуела: Временната президентка засега не планира пътувания зад граница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Венецуела заяви, че временната президентка на страната Делси Родригес не планира никакви пътувания зад граница в близко бъдеще, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Информацията бе разпространена, след като колумбийският президент Густаво Петро заяви, че има вероятност да се срещне с Родригес в Богота.

Администрацията временната президентка е "фокусирана… върху вътрешния дневен ред", написа в "Телеграм" министърът на комуникациите и информацията Фреди Нанес.

Петро каза в публикувано днес интервю за в. "Пайс", че очаква Родригес да посети колумбийската столица през следващите седмици. "Тя поиска две седмици. Трябва да се ориентира какво става в собствената ѝ страна", посочи колумбийският лидер.