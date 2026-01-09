ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена загина, а 9 души са ранени след експлозия в сграда в Мадрид

Експлозия разруши жилищна сграда в Мадрид. В резултат на инцидента е загинала възрастна жена, а ранените са 9. 

Местните служби за спешна помощ публикуваха кадри в социалните медии, на които се вижда как пожарникари пълзят през развалините, за да спасят оцелелите от последния етаж на четириетажна сграда в квартал "Карабанчел" в испанската столица, съобщава Barron's. 

Оказана е медицинска помощ на осем души с леки наранявания. 27-годишен мъж е бил откаран спешно в болница.

Инкамакулада Санс, съветник, отговарящ за сигурността и спешните случаи в кметството на Мадрид, заяви пред репортери на мястото на инцидента, че възрастна жена е загинала и изключи наличието на други жертви.

