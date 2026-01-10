Китай разширява пилотна програма за отваряне на услуги в още девет града

Китай ще разшири пилотната си програма за отваряне на сектора на услугите, като включи девет допълнителни града. Това обяви Министерството на търговията, като посочи, че целта е да се насърчи по-широка международна търговия и инвестиции в ключови услуги.

Новите пилотни градове са Далиен, Нинбо, Сямън, Циндао, Шънджън, Хъфей, Фуджоу, Сиан и Суджоу. За тях са предвидени 159 конкретни мерки в области като телекомуникации, здравеопазване и финансови услуги. Различните градове ще прилагат адаптирани подходи според своите местни характеристики. Например Далиен ще използва предимството си като важен морски хъб, а Нинбо ще се фокусира върху развитие на напреднало производство и трансгранична търговия, съобщава КМГ.

Програмата за отваряне на услугите съществува от 2015 г., но нейното разширяване отразява стремежа на Китай да създаде по-конкурентна, законова и привлекателна среда за чуждестранни инвеститори и компании.