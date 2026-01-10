Италия е шокирана: Джан Яман e задържан в Турция в разследване за наркотици

Италианската публика и медии останаха като потресени от новината, че любимият им актьор Джан Яман, който само преди седмици изигра Сандокан в телевизионен сериал по РАИ, е бил арестуван в Турция. Медиите на Апенините цитираха новинарските агенции от Истанбул, според които популярният актьор е бил задържан в рамките на мащабно разследване за трафик и употреба на наркотични вещества. Това станало в средите на известни личности, журналисти и представители на светския елит в Истанбул. По данни от публикациите Яман е арестуван заедно с още шестима души, сред които и актрисата Селен Гьоргюзел.

Според информацията задържаните са били отведени в Института по съдебна медицина, където им се извършват тестове с цел да се установи дали, кога и евентуално какви наркотични вещества са били употребявани. Паралелно с това полицията е провела нощни акции в девет нощни клуба в мегаполиса на Босфора, при които са арестувани предполагаеми дилъри, както и управители на заведения, в които се твърди, че са се продавали забранени наркотични вещества.

Разследването не е изолиран случай. През последните седмици, в рамките на същата операция, над 20 представители на шоубизнеса, медийните среди и светския живот са попаднали в полезрението на органите на реда. Към момента властите не са оповестили официални обвинения, а случаят е в развитие, като важи презумпцията за невинност.

Джан Яман е изключително популярен извън Турция, особено в Италия, където се радва на милиони фенове. Актьорът владее отлично италиански език, благодарение и на образованието си в Италианския лицей в Истанбул, детайл, който допълнително улесни международната му кариера.

Италианската публика откри Джан Яман чрез турските телевизионни сериали, излъчвани по каналите на компанията на Берлускони „Медиасет". Благодарение на харизматичното си присъствие и бързото усвояване на езика, актьорът се превърна в истински медиен феномен, чест гост в развлекателни предавания и рекламни кампании.

Решаваща стъпка в утвърждаването му на италианската сцена бе ангажиментът му с телевизия РАИ и ролята на Сандокан, легендарния герой от едноименната сага, изключително популярна в Италия още от 70-те години. Новата продукция предизвика огромен интерес още преди излъчването си, а след премиерата се говори за силен ръст на зрителския интерес и подновен ентусиазъм около фигурата на Джан Яман в праймтайма на обществената телевизия.

Успехът на „Сандокан" затвърди позицията му като международна звезда и символ на културния мост между турската и италианската телевизионна индустрия. Именно на фона на тази успешна кариера новините от Турция предизвикаха силен отзвук сред феновете му в Италия и Европа, които очакват яснота и официални потвърждения за развитието на случая.