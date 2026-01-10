Хърватският президент: Марк Рюте казва много неща, които аз изобщо не подкрепям

Президентът на Хърватия Зоран Миланович коментира актуални международни и вътрешнополитически въпроси по време на посещение вчера в областта Меджимурие, включително предстоящото посещение в понеделник (12 януари) на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщават хърватските медии, цитирани от БТА.

Пред журналисти в град Чаковец президентът Зоран Миланович каза, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е „добре дошъл в Хърватия", но той не е длъжностно лице, което „взема решения и разполага с каквито и да било пари".

„Когато той говори, не е ясно от чие име говори и казва много неща, които аз изобщо не подкрепям", заяви Миланович. „В понеделник тук ще бъде гост, ще разговаряме, но той не е човекът, който взема решения", каза хърватският президент.

Миланович критикува и отпусната от хърватското правителство помощ за Украйна, докато строителството на хърватски патрулни кораби не е завършено. Президентът коментира, че правителството се е похвалило с отпуснатите 15 милиона евро помощ за Украйна, която според него не е достатъчна дори за отоплението на една казарма за един месец.

От друга страна, правителството не е предоставило 12 милиона евро за завършване на строителството на пет патрулни кораба в корабостроителницата „Бродосплит", отбеляза президентът.

В петък в областта Меджимурие бе отбелязан Денят на обединението с родината Хърватия. На 9 януари 1919 г. Великото народно събрание в Чаковец взема решение за отделяне на Меджимурие от Унгария.

Президентът Миланович отговаря на многобройните въпроси на журналистите на церемонията по закриването на честванията в Чаковец.