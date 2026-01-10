Над 1000 протеста са планирани този уикенд в САЩ заради стрелбата в Минеаполис

Организации в защита на гражданските свободи и правата на имигрантите призовават да бъдат организирани днес протести в цялата страна, след като активистка в Минесота бе застреляна от агент на имиграционните служби, съобщи Асошиейтед прес.

Планирани са над 1000 прояви този уикенд в страната. Искането на демонстрантите е да бъде спряно масовото разполагане на служители на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), наредено от президента Доналд Тръмп, главно в градове, ръководени от политици от Демократическата партия.

Напрежението в Минеаполис заради политиката на президента републиканец за арестуване и депортиране на нелегални имигранти кипна, когато бе убита 37-годишната майка на три деца Рене Гуд зад волана на колата си.

Това стана малко след като около 2000 федерални служители на реда бяха изпратени в Минеаполис, за да извършат "най-голямата операция в историята на Министерството на вътрешната сигурност", както се изрази ведомството, под чиято шапка е Бюрото за имиграционен и митнически контрол. Тим Уолз от Демократическата партия нарече това "безразсъден" пример за управление, което сравни с риалити шоу.

Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум и други представители на правителството казаха, че Гуд е "възпрепятствала" хората от ICE и ги е "преследвала" цял ден, а служителят на реда е стрелял при самозащита, когато тя е опитала да го блъсне с колата си.

Кметът на Минеаполис, демократът Джейкъб Фрай, даде за пример видео, заснето от минувач, което по думите му опровергава казаното от федералното правителство.

ФБР разследва случая, а отделно разследване започнаха и местните власти в Минесота. Кризата накара Уолз- виден противник на президента, който нарече "странни" Тръмп и съюзниците му от Републиканската партия по време на кампанията си за вицепрезидент през 2024 г.: да нареди на Националната гвардия да бъде приведена в готовност, пише БТА.

Напрежението между федералните и щатските власти се засили допълнително в четвъртък, когато граничар в Портланд, щата Орегон, простреля мъж и жена в колата им при пътна проверка. Подобно на станалото в Минеаполис, министерството каза, че водачът е опитал да прегази служители на реда. Министерството идентифицира ранените като предполагаеми сътрудници на престъпна групировка от Венецуела, които са пребивавали в САЩ незаконно.

Гуд бе застреляна само на няколко пресечки от мястото, където Джордж Флойд бе убит от полицай в Минеаполис през май 2020 година. Неговата смърт предизвика продължили с месеци расови протести по време на първия мандат на Тръмп.

Появи се и ново видео от убийството на Гуд. То е заснето с прикрепената към униформата на стрелялия по нея полицай камера. Служителят се казва Джонатан Рос, на 43 години, ветеран от Войната в Ирак, работил близо 20 години в граничните и имиграционните служби. Миналата година е бил блъснат и влачен от автомобил. Шофьорът е опитвал да избяга от имиграционните власти, за да не бъде арестуван.

На видеоклипа Гуд изглежда спокойна. Тя му казва: "Всичко е точно, пич, не ти се сърдя", секунди преди да даде газ и да потегли напред, а той да извади оръжието си и да стреля. Кристи Ноум каза, че служителят на реда е бил приет в болница с неуточнена травма, а след това е бил изписан. От появилите се видеа не става ясно дали колата го е ударила.