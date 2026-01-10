Майката на една от жертвите на жп катастрофата в Гърция през 2023 г. създава партия

Главната говорителка на жертвите на най-тежката железопътна катастрофа в Гърция обяви създаването на нова политическа партия, която ще се бори срещу „корупцията и клиентелизма" и вече се радва на висока подкрепа в социологическите проучвания, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

„Гражданското движение срещу корупцията и клиентелизма е в процес на организиране и скоро ще бъде готово да потърси гласовете на обществото", заяви в петък вечерта пред журналисти Мария Каристиану, която загуби дъщеря си в железопътната катастрофа в прохода Темпе на 28 февруари 2023 г.

Петдесет и седем души, сред които много студенти, загинаха при сблъсъка в Темпе между товарен и пътнически влак на главната железопътна линия, свързваща Атина със Солун.

Според проучвания партия на Каристиану може да събере между 10 и 30 процента от гласовете. Петдесет и три годишната педиатърка, известна вече като „майката от Темпе", обаче отказа да даде график за стартирането на партията или за нейното име.

„Когато всичко е готово, т.е. когато имам програма и членове, ще се изкажем публично", каза тя.

След катастрофата правителството на консервативния премиер Кириакос Мицотакис беше критикувано за това, че е прехвърлило отговорността за инцидента на един недобре обучен началник на гара, припомня АФП.

Семействата на жертвите осъдиха също загубата на ценни доказателства, когато мястото на катастрофата беше изчистено, което доведе до обвинения в опити за прикриване.

През март ще бъдат съдени близо 40 души, сред които ръководители на железниците и началникът на гарата, който е бил на работа в нощта на инцидента. Те могат да получат присъди до 20 години затвор.

„Решена съм да стигна до края", заяви Мария Каристиану през февруари 2025 г. пред АФП. Тя също така призна, че „няма доверие" в гръцкото правосъдие и заяви, че иска да отнесе случая пред Европейския съд по правата на човека.

Двама бивши министър-председатели - Алексис Ципрас, символ на съпротивата срещу мерките за икономии по време на гръцката финансова криза, и консерваторът Андонис Самарас, също се готвят да създадат свои партии, отбелязва Франс прес.