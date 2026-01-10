Индонезия временно спира изкуствения интелект на Мъск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индонезия обяви днес, че временното спира „Грок"(Grok) - асистента с изкуствен интелект на платформата „Екс" (X) на Илон Мъск, след сканидала с фалшиви порнографски изображения, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

„С цел да защити жените, децата и обществеността от рисковете, свързани с фалшиви порнографски съдържания, генерирани с помощта на изкуствен интелект, правителството временно блокира достъпа до приложението „Грок", заяви министърът на комуникациите и цифровите технологии Меутя Хафид в изявление.