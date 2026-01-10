„Гласът на човечеството“: Турция почете журналистите, загинали в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дирекцията по комуникации към президентството на Турция поздрави днес журналистите по повод Деня на работещите журналисти, който се отбелязва в страната, и отдаде почит на загиналите в ивицата Газа журналисти, съобщава Анадолската агенция.

„Поздравяваме всички членове на пресата, които работят безкористно, за да предоставят точна, безпристрастна и надеждна информация", се казва в посланието на Дирекцията по комуникации, разпространено в турската социална медийна платформа „Ен Сосял".

В изявлението се отдава почит на журналистите, които са загубили живота си по време на работа, особено на тези, които са отразявали събитията в Газа.

„Журналистите, които са загинали, докато са предавали истината на света, особено в Газа, са станали гласът на човечеството и съвестта", се казва в посланието, цитирано от Анадолската агенция.

По данни на международната правозащитна организация "Репортери без граници" през 2025 г. при изпълнение на служебните си задължения са загинали 67 журналисти, като повечето от тях са станали жертва на войни или престъпни мрежи. Данните са за периода от декември 2024 г. до началото на декември 2025 г.

В ивицата Газа са изгубили живота си 29 репортери, сочат данните на "Репортери без граници".

Дирекцията по комуникации към президентството на Турция подчерта и по-широкото значение на Деня на работещите журналисти като подчерта значението на свободата на печата и правото на достъп до информация, отбелязва Анадолската агенция.

Денят на работещите журналисти се отбелязва в Турция на 10 януари във връзка с въвеждането през 1961 г. на закони, подобряващи правата на журналистите в Турция, включително сигурност на работното място и справедливи заплати.

Журналистите бяха поздравени за празника и от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган по време на негово посещение в квартал Бейоглу в Истанбул, съобщава още Анадолската агенция, пише БТА.